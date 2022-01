SERVIZI PA, ENTRO IL 2022 IN FUNZIONE IL NUOVO SISTEMA DI GESTIONE DELLE DELEGHE SPID. PICCININI – SPADONI (M5S): “TRAGUARDO IMPORTANTE PER GARANTIRE FACILITÀ DI ACCESSO ANCHE AD ANZIANI E PERSONE FRAGILI”

“Entro la fine di quest’anno il nuovo sistema di gestione delle deleghe per accedere ai servizi della pubblica amministrazione dovrebbe essere finalmente attivo. Si tratta di un traguardo importante viste le difficoltà che si sono registrate negli ultimi tempi soprattutto tra le persone anziane e quelle fragili. Una gestione più semplice e snella di queste procedure potrà finalmente rendere accessibile a tutti i servizi per la digitalizzazione e la semplificazione dei rapporti da cittadini e pubblica amministrazione”. È quanto annunciano Silvia Piccinini e Maria Edera Spadoni, rispettivamente capogruppo regionale e parlamentare del MoVimento 5 Stelle, riguardo all’utilizzo delle deleghe per i servizi digitali della pubblica amministrazione.

“Questo tema è stato oggetto anche di una mia risoluzione approvata poco tempo fa in Commissione bilancio in cui chiedevo alla Regione di risolvere le criticità riguardo alle autorizzazioni per la gestione delle proprie identità digitali, sia per quel che riguarda il numero delle persone da delegare che dei servizi ai quali accedere attraverso la SPID – aggiunge Silvia Piccinini – Adesso alla luce delle informazioni che abbiamo potuto raccogliere e del piano triennale per l’informatica nella PA da marzo dovrebbe essere disponibile il provvedimento nazionale per il sistema di gestione delle deleghe e da fine 2022 la piattaforma dovrebbe essere pienamente funzionante”.

“Bisogna tenere alta la guardia per fare in modo che anche grazie al sistema di gestione delle deleghe nessuno rimanga escluso dalla grande trasformazione che consente di digitalizzare e semplificare i rapporti fra cittadini e pubblica amministrazione” conclude Maria Edera Spadoni.