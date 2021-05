SFM Bologna, Piccinini (M5S): “Bene apertura della Regione. Finalmente si punta su mobilità sostenibile come chiediamo da tempo”

“L’impegno che la Regione sta mettendo nello sviluppo della mobilità sostenibile, così come confermato oggi dall’assessore Corsini oggi in Commissione, è un segnale sicuramente positivo nell’ottica di un miglioramento anche della qualità dell’aria e della diminuzione dell’impatto dell’inquinamento. Un atteggiamento che sicuramente è cambiato dalla scorsa legislatura anche grazie al pressing che il MoVimento 5 Stelle ha portato avanti su alcuni temi specifici come l’elettrificazione delle linee ferroviarie e il miglioramento dei servizi per i pendolari”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle. “L’apertura di oggi dell’assessore Corsini sullo sviluppo del Sfm a Bologna è sicuramente un altro segnale che va proprio in questa direzione – aggiunge Silvia Piccinini – Da tempo, infatti, diciamo che il suo miglioramento è un obiettivo che è necessario raggiungere al più presto visto che fino ad oggi è mancata proprio la volontà di investire in questo servizio. Adesso crediamo sia arrivato il momento di cambiare radicalmente questa situazione” conclude la capogruppo regionale M5S.