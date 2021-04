Sindaco Bologna, Piccinini (M5S): “Quello di Renzi è un disperato tentativo di non scomparire definitivamente dalla scena politica”

“Dopo aver sciaguratamente fatto cadere il governo Conte adesso Renzi ha anche la presunzione di voler imporre a Bologna il nuovo candidato sindaco della coalizione di centrosinistra alle prossime amministrative. A prescindere dalle decisioni che prenderà il PD, va comunque sottolineato che questa è l’ennesima manovra studiata a tavolino che di certo non brilla per spirito di partecipazione e condivisione. Utilizzare il nome della Conti per rilanciare Italia Viva, oltre ad essere una delle solite nomine calate dall’alto, sembra più un maldestro tentativo per cercare di non scomparire definitivamente dalla scena politica locale”.

È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo alla proposta di Matteo Renzi di candidare sotto le Due Torri l’attuale sindaca di San Lazzaro di Savena Isabella Conti. “Renzi è e resterà un alleato politico totalmente inaffidabile, al pari del suo omonimo Salvini sul fronte del centrodestra – aggiunge Silvia Piccinini – e le sue recenti dichiarazioni sul veto al MoVimento 5 Stelle prossime alle elezioni comunali non possono che essere lette come una ennesima, inaccettabile, provocazione. Il Movimento sta cercando di trovare un percorso comune da portare avanti in vista delle elezioni del prossimo autunno. Sono convinta che Bologna non abbia bisogno dei suoi diktat mascherati da consigli per scegliere il suo nuovo sindaco” conclude Silvia Piccinini.