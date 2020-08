Smog, Piccinini (M5S): “Da Priolo e Bonaccini solo rinvii e nessuna decisione. Su lotta all’inquinamento serve una svolta”

“Continuando a rimandare interventi e bocciando a priori ogni proposta, l’emergenza legata alla qualità dell’aria che respiriamo è destinata a non finire mai. Visto che anche il blocco alla circolazione delle auto più inquinanti è stato fatto slittare al 2021 ci chiediamo quali siano le misure promesse dall’assessore Priolo per cercare di limitare lo smog in Emilia-Romagna”.

È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo alla decisione di prorogare l’entrata in vigore delle misure anti smog nelle regioni del Bacino Padano.

“Anche durante l’ultima sessione di bilancio la maggioranza ha bocciato senza argomentazioni valide la nostra proposta di prevedere degli incentivi ad integrazione della misura statale, per l’acquisto di auto elettriche – aggiunge Silvia Piccinini – Un no ribadito in questi mesi anche dall’assessore Priolo che evidentemente pensa ancora di essere in Giunta a Bologna ad occuparsi di traffico e non di ambiente. Lo dimostra anche la sua incredibile determinazione a non voler accettare le evidenze scientifiche che parlano di una netta correlazione tra diffusione del Coronavirus e particolato. Per questo chiediamo a lei e al presidente Bonaccini quale sia la strategia della Regione sul fronte della lotta allo smog. Fino ad oggi abbiamo assistito solo a rinvii e arrampicate sugli specchi finalizzate a non prendere nessun tipo di accorgimento. Serve una svolta adesso” conclude Silvia Piccinini.