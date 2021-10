Solarizzazione del Cer, Piccinini (M5S): “Bene l’accoglimento della nostra proposta. Occasione importante per fare del Canale emiliano-romagnolo un esempio della transizione energetica”

“Sono molto soddisfatta che la nostra proposta di predisporre uno studio di fattibilità per l’installazione di pannelli fotovoltaici abbia trovato accoglimento, prima dalla Regione, e oggi anche da parte del presidente del Canale Emiliano Romagnolo. Si tratta di un’opportunità da cogliere, che può efficientare e rendere ancora più sostenibile una delle più grandi opere idrauliche italiane”. La richiesta deriva da un ordine del giorno presentato dalla stessa consigliera regionale del M5S e approvato nello scorso giugno dall’Assemblea legislativa.

“Installare pannelli fotovoltaici anche soltanto in una parte dei 135 km del canale potrebbe anche rappresentare enorme vantaggio dal punto di vista del risparmio economico per tutti gli associati del consorzio, soprattutto in un momento particolarmente delicato per quanto riguarda i costi dell’energia – aggiunge Silvia Piccinini – Alimentando in modo sostenibile gli impianti di pompaggio e distribuzione della rete idrica, il Cer può diventare un esempio per tutta l’Italia, producendo energia elettrica su larga scala direttamente da una fonte rinnovabile, senza utilizzare superfici destinate alla coltivazione. Per questo il mio auspicio è che il progetto vada avanti e che lo studio di fattibilità sia solo il primo passo per fare del Canale Emiliano Romagnolo un esempio virtuoso sulla strada della transizione ecologica ed energetica nella nostra regione e in tutta Italia”.