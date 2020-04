Sostenere il settore della raccolta frutta messo in ginocchio dall’emergenza Coronavirus

“Una volta che le condizioni di sicurezza sanitaria lo permetteranno, la Regione dovrà predisporre un piano di ripresa urgente per il settore agricolo, a partire da quel che riguarda la raccolta della frutta, messo in ginocchio dall’emergenza Coronavirus”.

É quanto chiede Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, con una risoluzione che raccoglie le sollecitazioni arrivate negli ultimi giorni dagli imprenditori e dalle associazioni agricole, in particolar modo della Romagna, riguardo alla difficoltà di poter portare a termine il processo di raccolta.

“Si tratta di un settore nel quale fino ad oggi sono stati impiegati per la maggior parte lavoratori stagionali che arrivavano soprattutto dall’Est Europa o da paesi extracomunitari e che difficilmente ora potranno muoversi anche – spiega Silvia Piccinini – Le restrizioni in vigore per l’emergenza Coronavirus hanno di fatto azzerato questo tipo di attività con danni ingenti. Ecco perché è necessario che la Regione predisponga un piano di aiuti immediato che, compatibilmente con il rispetto delle restrizioni sanitarie, possa sostenere le opportunità di occupazione nel campo agricolo attraverso anche altri lavoratori stagionali, spesso dell’Emilia-Romagna o di altre realtà, normalmente impegnati in altri settori, ma che oggi si trovano senza occupazione. Un’azione che – conclude la capogruppo M5S – può essere portata avanti anche in sinergia con i Ministeri e le altre Regioni interessate”.