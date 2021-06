SOSTITUIRE I VEICOLI PIÙ INQUINANTI CON QUELLI ELETTRICI: ECCO LA PROPOSTA DEL M5S PER RINNOVARE IL PARCO AUTO DEL COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

Sostituire le auto più inquinanti di proprietà del Comune con veicoli elettrici ad emissioni zero. È questa la pattraverso una mozione appena depositata e che verrà discussa nelle prossime sedute del Consiglio comunale. Una proposta che prende spunto dal lavoro portato avanti dal MoVimento 5 Stelle in Regione Emilia-Romagna che,, è riuscito a destinare all’interno del bilancio regionale 4,5 milioni di euro che saranno messi a disposizione delle amministrazioni comunali per il rinnovo del loro parco auto per la sostituzione dei mezzi più inquinanti.

“Il Comune di San Lazzaro di Savena attualmente possiede in tutto 36 mezzi –spiega Luciano Tentoni, consigliere comunale M5S – di cui solo 4 sono elettrici, mentre alcuni veicoli hanno più di 20 anni. Ecco perché pensiamo che il Comune debba sfruttare questa opportunità per poter rinnovare la sua flotta e puntare con decisione sull’elettrico”. Nelle prossime settimane, infatti, la Regione dovrebbe pubblicare i bandi destinati proprio alle amministrazioni Comunali per assegnare le risorse necessarie per poter rinnovare il parco auto a favore di veicoli ad emissioni zero.

“Quello del miglioramento della qualità della nostra aria è un obiettivo a cui tutti siamo chiamati a dover contribuire – aggiunge Silvia Piccinini – Spetta però anche alle amministrazioni pubbliche cominciare a dare il buon esempio cercando di limitare il più possibile le fonti inquinanti”. “Quella della sostituzione delle autovetture di servizio più obsolete è un passo che anche il Comune di San Lazzaro di Savena deve compiere al più presto” conclude il consigliere Tentoni.