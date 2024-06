SOVRAINDEBITAMENTO, IL 14 GIUGNO UN CONVEGNO PER PARLARNE E PRESENTARE IL NUOVO BANDO REGIONALE. PICCININI (M5S): “STRUMENTO IMPORTANTE PER SOSTENERE CHI SI TROVA IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA”

Verrà presentato venerdì 14 giugno, all'interno del convegno "Sovraindebitamento: gli strumenti offerti dalla legge regionale n. 28/2019 per la risoluzione delle crisi", il bando regionale contenente le misure di supporto per le persone in grave difficoltà economica. Il convegno, organizzato dalla consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle Silvia Piccinini, si svolgerà dalle 9.30 alle 12.30 nella sala "Guido Fanti" dell'Assemblea Legislativa (viale Aldo Moro 50 ) a Bologna e vedrà la partecipazione dell'assessore al Bilancio della Regione Emilia-Romagna, Paolo Calvano, di quello al Welfare, Igor Taruffi, dell'avvocata Ilaria Battistini, dottore di ricerca in Diritto Pubblico, e di Gino Passarini, dirigente area programmazione sociale, integrazione e inclusione e contrasto alle povertà della Regione.

“Dopo lo stanziamento delle risorse necessarie per dare piena attuazione agli obiettivi contenuti nella legge del 2019 sulla prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di sovraindebitamento che porta la mia prima firma, verrà approvato anche il bando che mette a disposizione di enti locali, soggetti del terzo settore e ordini professionali 450 mila euro per i prossimi tre anni – spiega Silvia Piccinini –.

L’obiettivo è quello di contenere i costi di pre-istruttoria a carico delle persone in difficoltà, che sono necessari per accedere alle procedure di esdebitazione gestite dagli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento, ma anche realizzare campagne informative affinché chi si trova in questa difficile condizione economica sappia che esiste una via d’uscita”.