SOVRAINDEBITAMENTO, IN ARRIVO IL BANDO PER FINANZIARE I PROGETTI CHE SOSTENGONO LE PERSONE CHE SI TROVANO IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA. PICCININI (M5S): “PRIMO PASSO IMPORTANTE”

È pronto e verrà approvato nei prossimi giorni il bando regionale per sostenere le persone che chiedono di risollevarsi da una condizione di grave difficoltà economica. L'annuncio è stato dato questa mattina nel corso del convegno "Sovraindebitamento: gli strumenti offerti dalla legge regionale n. 28/2019 per la risoluzione delle crisi", organizzato dalla consigliera del MoVimento 5 Stelle Silvia Piccinini e che si è tenuto nella sala "Fanti" dell'Assemblea Legislativa. Al convegno, a cui hanno partecipato avvocati, commercialisti e professionisti del settore, ha visto gli interventi dell'assessore al bilancio della Regione Paolo Calvano, di quello al Welfare, Igor Taruffi, dell'avvocata Ilaria Battistini, dottore di ricerca in Diritto Pubblico, e di Gino Passarini, dirigente area programmazione sociale, integrazione e inclusione e contrasto alle povertà della Regione.

“Dopo lo stanziamento delle risorse necessarie per dare piena attuazione agli obiettivi contenuti nella legge del 2019 sulla prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di sovraindebitamento, che porta la mia prima firma, nei prossimi giorni verrà finalmente approvato anche il bando che mette a disposizione di enti locali, soggetti del terzo settore e ordini professionali 450mila euro per i prossimi tre anni – spiega Silvia Piccinini –. L’obiettivo è quello di contenere i costi di pre-istruttoria a carico delle persone in difficoltà, che sono necessari per accedere alle procedure di esdebitazione gestite dagli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento, ma anche realizzare campagne informative affinché chi si trova in questa difficile condizione economica sappia che esiste una via d’uscita. Si tratta di un primo passo per cercare di andare incontro a soggetti che potrebbero addirittura rivolgersi al mondo dell’usura. Quello che andremo a fare con questo bando è cercare di incentivare l’accesso alle procedure di esdebitazione, qualificare l’operato dei professionisti coinvolgendo anche gli operatori del terzo settore che possono contribuire a diffondere sul territorio la conoscenza di questi strumenti”.

Le azioni ammesse a finanziamento contenute nel bando, che sarà pubblicato entro il mese di giugno, potranno avere una durata massima di 18 mesi a decorrere dalla data di assegnazione del contributo e andranno a coprire fino all’80% del costo complessivo dei singoli progetti. Il bando, che comprende complessivamente interventi per 450mila euro fino al 2026, è rivolto agli Organismi di composizione della crisi (OCC) autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento con sede legale in Emilia-Romagna, in forma singola, associata o di rete, gli Enti Locali (in forma singola o associata con altri enti pubblici e/o privati, della Regione Emilia-Romagna) Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura in forma singola o associata (o partenariato) con altri enti pubblici e/o privati.