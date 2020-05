Spostamenti brevi tra Regioni, la Giunta accoglie la richiesta del MoVimento 5 Stelle. Piccinini: “Adesso però serve il nulla osta anche dagli altri governatori”

“Siamo soddisfatti che la Giunta abbia accolto la nostra proposta di permettere gli spostamenti anche fuori regione per chi vive lungo i confini dell’Emilia-Romagna. Affinché però questa possibilità venga realmente attuata serve che Bonaccini ottenga dagli altri presidenti di Regione l’adozione della stessa norma”.

È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, dopo il via libera agli spostamenti anche fuori dal territorio dell’Emilia-Romagna per chi vive nei comuni posti al confine della nostra regione per andare a trovare congiunti e familiari. Via libera contenuto nell’ultima ordinanza emanata dalla Regione accogliendo così la richiesta avanzata dal MoVimento 5 Stelle nelle scorse settimane attraverso un’interrogazione.

“Per essere realmente operativi questi spostamenti necessitano di un accordo tra regioni confinanti, cosa che al momento non tutti i governatori hanno deliberato, come per esempio la Lombardia – aggiunge Silvia Piccinini – Ecco perché chiediamo che Bonaccini inviti i suoi colleghi a muoversi nella stessa direzione che come MoVimento 5 Stelle abbiamo chiesto ed ottenuto. Il rischio, infatti, è che anche se sulla carta da oggi questi brevi spostamenti sono consentiti, ci sia ancora qualcuno impossibilitato ad andare a trovare i propri cari a causa della lentezza di una Regione a svolgere i propri compiti o di un mancato coordinamento tra Regioni” conclude la capogruppo M5S.