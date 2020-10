Stampare i certificati anagrafici in edicola: ok alla proposta “smart” del M5S. Piccinini: “Lavoro condiviso con la maggioranza per rilanciare il settore”

Stampare un certificato di nascita o un qualsiasi altro documento anagrafico direttamente all’edicola sotto casa: è l’opportunità voluta dal MoVimento 5 Stelle per tutte le edicole dell’Emilia-Romagna e approvata oggi dall’Assemblea Legislativa con un ordine del giorno (presentato dalla capogruppo Silvia Piccinini assieme ad altri esponenti della maggioranza) collegato al progetto di legge sugli interventi urgenti a favore dei proprietari di edicole proposto dalla Giunta.

“La crisi delle edicole purtroppo non deriva solo dagli effetti generati dall’emergenza Coronavirus che stiamo vivendo ma arriva da molto più lontano, vista l’ormai costante contrazione del mercato della carta stampata e la crescita di quello digitali – spiega Silvia Piccinini – Per questo abbiamo voluto affiancare alle misure di sostegno economico proposte dalla Regione, anche l’opportunità di rinnovarsi e innovarsi diversificando la propria offerta attraverso il rilascio di certificati d’anagrafe e di Stato civile sulla base di convenzioni con i Comuni”. L’obiettivo dell’ordine del giorno, firmato oltre dalla capogruppo del MoVimento 5 Stelle anche dalla consigliera del PD Manuela Rontini e dalla relatrice di maggioranza della legge, Stefania Bondavalli, è quello di ampliare sia le modalità di accesso dei cittadini ai servizi della pubblica.

“Un modello già avviato in diverse realtà sia Italia (esempio a Torino) che in Emilia-Romagna e che ci sembra un aiuto in più per queste strutture di poter ripartire. Il Comune di Bologna, per esempio, con l’assessore al commercio Alberto Aitini, si sta muovendo proprio in questa direzione e crediamo che l’approvazione dell’ordine del giorno possa agevolare questo percorso – aggiunge Silvia Piccinini – In questo modo quelle che una volta erano dei veri e propri punti di riferimento per intere comunità potranno tornare ad essere dei presidi sociali importantissimi. Un obiettivo raggiunto anche grazie al clima di condivisione e lavoro di squadra che è stato possibile portare avanti con le forze della maggioranza in Assemblea Legislativa” conclude la capogruppo regionale M5S.