“Sullo stoccaggio di gas a Minerbio oggi la Regione ha confermato che si muoverà tenendo ben presente la linea indicata nei giorni scorsi da una risoluzione approvata in Assemblea Legislativa, all’interno della commissione Ambiente, e che chiede il superamento del progetto di sovrappressione al 107%. Una posizione che accoglie in pieno le richieste del MoVimento 5 Stelle e dei cittadini che si sono sempre opposti a questo progetto. La sindaca di Minerbio adesso se ne faccia una ragione”.

È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo del MoVimento 5 Stelle, dopo che questa mattina la Regione, attraverso il sottosegretario Davide Baruffi, ha risposto a un question time sul progetto di sovrappressione del sito di stoccaggio di gas a Minerbio, confermando la volontà da parte di Viale Aldo Moro di seguire linea tracciata da una risoluzione approvata all’unanimità dall’Assemblea Legislativa nei giorni scorsi e che chiede un sostanziale stop al progetto.

“Si tratta di un altro importante tassello che si va ad aggiungere alle battaglie che assieme ai comitati e ai cittadini stiamo portando avanti per fermare un progetto che in più di un’occasione abbiamo definito pericoloso ed antistorico – aggiunge Silvia Piccinini – Parole che invece non ci sembrano essere mai state pronunciate dalla sindaca di Minerbio, Roberta Bonori, visto che questo tema non è presente nemmeno nel programma elettorale con cui è stata eletta. Evidentemente più che per la sicurezza dei suoi cittadini, la sindaca è preoccupata per l’eventuale penale che il Comune dovrà pagare se il progetto non dovesse andare in porto: si parla di quasi 1,5 milioni di euro, dei quali la metà già incassati al momento della firma di un accordo capestro sottoscritto dalla precedente amministrazione comunale di Minerbio. Piuttosto che favoleggiare di presunte posizioni incoerenti del M5S su questo progetto, la sindaca Bonori prenda atto di quanto stabilito da Assemblea Legislativa e dalla Regione e dica ai suoi cittadini qual è la sua posizione su questa vicenda che, per nostra fortuna, va verso una risoluzione positiva anche senza il suo contributo” conclude la capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle.