Stoccaggio gas a Minerbio, Piccinini (M5S): “Primo stop in Regione a progetto sovrappressione. Ok alla nostra proposta di puntare sulle fonti rinnovabili”

“Con la risoluzione approvata oggi crediamo di aver posto un primo e importante stop al progetto di sovrappressione del sito di stoccaggio di gas a Minerbio. Un progetto che resta un azzardo e che la Regione deve impedire con tutte le sue forze”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, dopo che questa mattina la Commissione Ambiente dell’Assemblea Legislativa ha approvato all’unanimità una risoluzione sul sito di stoccaggio di Snam in provincia di Bologna e che ha visto approvati anche due emendamenti presentati dal MoVimento 5 Stelle.

“Quello che abbiamo chiesto e ottenuto è che la Regione migliori il suo piano energetico orientandolo sempre di più verso l’utilizzo di fonti rinnovabili e un graduale abbandono delle fonti fossili così come chiede l’Unione Europea. Una richiesta che deve essere ampliata anche alle altre regioni del Bacino Padano – spiega Silvia Piccinini – Il progetto di sovrappressione che si vuole realizzare a Minerbio è antistorico oltre che un azzardo giocato sulla pelle dei cittadini, autorizzato, vale la pena ricordarlo, nel 2017 dalla coppia di ministri dell’Ambiente e Sviluppo Economico Galletti-Calenda e contro cui i cittadini e i comitati si sono sempre battuti facendo un grandissimo lavoro. Quello di oggi è un primo e importante stop alla richiesta di sovrappressione che adesso ci aspettiamo che la Regione possa tradurre al più presto in atti concreti per un abbandono definitivo del progetto” conclude Silvia Piccinini.