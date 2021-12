STOP DISCARICA VALSAMOGGIA, PICCININI (M5S): “BENE ESITO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI. ERA L’UNICO MODO PER RISPETTARE LA VOLONTÀ DEI CITTADINI”

“Con il pronunciamento della Conferenza dei servizi la storia della discarica di Valsamoggia si può definire definitivamente chiusa. Si tratta di un esito che il MoVimento 5 Stelle chiedeva da tempo visto che era l’unica strada per rispettare la volontà dei cittadini che si sono sempre schierati contro questo scellerato progetto”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo alla notizia della chiusura della Conferenza dei servizi sul progetto per la nascita della discarica di Rio Vulpazza a Castello di Serravalle nel comune di Valsamoggia.

“Bene quindi che sia la Regione, nei giorni scorsi con l’assessora Priolo, che il sindaco Ruscigno, abbiano escluso una volta per tutte la nascita di questa ennesima discarica. Come ripetiamo da tempo non si può continuare a dar vita a nuove discariche se l’obiettivo finale deve essere quello della realizzazione di un’autentica transizione ecologica anche in Emilia-Romagna” conclude Silvia Piccinini.