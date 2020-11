Stop elezioni Consorzio di Bonifica a Piacenza, Piccinini (M5S): “Decisione del tribunale deve essere estesa a tutta la regione”

“La decisione del Tribunale di Piacenza di sospendere le elezioni del Consorzio di Bonifica accoglie in pieno le richieste che come MoVimento 5 Stelle sosteniamo da tempo. Il voto telematico non può essere più negato perché significa non rispettare le regole democratiche. Dispiace che sia dovuta intervenire addirittura la magistratura per sancire questo principio visto che anche la Regione per anni lo ha totalmente, e volontariamente, ignorato”.

È questo il commento di Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, alla decisione del Tribunale di Piacenza di sospendere le elezioni del Consorzio di Bonifica in programma per il 13 e il 14 dicembre. “Adesso anche gli altri enti consortili della nostra regione, chiamati a rinnovare le proprie cariche nelle prossime settimane, decidano autonomamente di rinviare le elezioni. Il caso di Piacenza segna un precedente chiaro che di certo non può essere ignorato” conclude la capogruppo regionale M5S.