Strage di Bologna, Piccinini (M5S): “Non esiste giustizia senza verità. Fare luce su mandanti e depistaggi”

“Non esiste giustizia senza verità. Quella verità che da 41 anni, ogni anno, Bologna chiede per le 85 vittime e i 200 feriti della bomba alla stazione. Oggi il nuovo processo per quella strage sta faticosamente facendo alzare parte della nebbia che per troppo tempo ha nascosto ciò che veramente accadde la mattina di quel maledetto 2 agosto del 1980. Restano però ancora tanti, troppi dubbi da dover sciogliere. Primi tra tutti quelli legati ai mandanti della bomba, a chi assicurò copertura agli assassini, a chi per anni depistò le indagini”. Così in un post su Facebook Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, che questa mattina ha partecipato al corteo per il 41esimo anniversario della strage alla stazione di Bologna “Oggi, 41 anni dopo, essere in piazza è ancora una volta un dovere civico e morale, è il modo migliore per ricordare chi quella mattina perse la vita, è l’unico modo che Bologna ha per continuare a non dimenticare” ha concluso la capogruppo M5S.