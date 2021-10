Strage Marzabotto, Piccinini (M5S): “Ricordare è un dovere civico”

“Ricordare quanto avvenne a Marzabotto 77 anni fa è un dovere civico. Una strage disumana, che ha visto morire vittime indifese, e che deve fare da monito anche per le nuove generazioni affinché l’orrore del nazifascismo non torni mai più”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, nel giorno del settantasettesimo anniversario della strage di Marzabotto, avvenuta il 29 settembre del 1944. “Quanto accadde quella mattina è rimasto sepolto per tanto, troppo tempo – aggiunge Silvia Piccinini – Adesso credo che sia nostro dovere, giorno dopo giorno, contribuire a costruire e radicare una memoria storica che non dimentichi le vittime e l’orrore portato sul nostro Appennino dalle truppe tedesche durante la Seconda guerra mondiale” conclude la capogruppo regionale M5S.