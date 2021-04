Superbonus 110% anche agli hotel, Piccinini (M5S): “Bene impegno della Giunta. Nostro turismo non ha bisogno di zone Covid free per rilanciarsi ma di sostegni concreti agli operatori”

“Il rilancio del turismo non deve passare da strampalate idee di isole covid free o zone franche, quanto piuttosto da una strategia di crescita e sviluppo che possa poggiare le sue basi anche sull’estensione del superbonus 110% ad alberghi e strutture ricettive. Per questo siamo soddisfatti che la nostra proposta sia condivisa dalla Giunta e che, anche in sede di Conferenza Stato-Regioni, si stia lavorando in questo senso”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, dopo che la Giunta questa mattina ha risposto ad un question time in aula sulla proposta di estendere il superbonus 110% anche alle strutture ricettive.

“La Regione, come ha confermato oggi in aula il sottosegretario Baruffi, condivide con noi la convinzione che questo strumento possa essere uno straordinario volano per dare nuova linfa all’intero sistema turistico particolarmente penalizzato dalla pandemia – aggiunge Silvia Piccinini – Bene quindi che si stia lavorando in questo senso anche all’interno della Conferenza Stato-Regioni. Per rilanciarsi e rinnovarsi il turismo non ha bisogno di zone Covid free come qualcuno in questi giorni sta proponendo, ma di un progetto che possa aiutare per davvero i nostri operatori a rialzarsi dalla crisi che li ha travolti. E l’estensione del superbonus 110% crediamo possa davvero rappresentare uno strumento fondamentale per rinnovare l’offerta e renderla al passo con i tempi, con le richieste di un mercato che si sta indirizzando verso orizzonti sempre più ecologici e sostenibili” conclude la consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle.