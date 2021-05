Superbonus 110% anche alle strutture turistiche, semaforo verde all’idea del M5S. Piccinini: “Grande opportunità per rigenerare in chiave green il nostro settore ricettivo”

“L’ok alla nostra proposta di estendere il superbonus 110% anche agli hotel e le strutture ricettive è un risultato che rivendichiamo con grande orgoglio e arriva a conclusione di un lungo lavoro che abbiamo portato avanti in questi mesi. Il nostro obiettivo era quello di fornire a un settore che più di altri ha pagato le limitazioni imposte dall’emergenza Covid un’opportunità di rilancio in chiave green e sostenibile”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo all’approvazione da parte dell’Assemblea Legislativa di una risoluzione che chiede l’estensione del superbonus 110% anche alle strutture turistiche e ricettive dell’Emilia-Romagna.

“Oggi si è chiusa una fase di lungo lavoro riguardo a questo tema che ci ha portato più volte a chiedere alla Giunta di richiedere al Governo l’adozione di questo provvedimento – spiega Silvia Piccinini – Sono particolarmente soddisfatta che oggi tutta l’Assemblea si sia mostrata compatta nel sostenere la nostra proposta. L’auspicio adesso è quello che i nostri hotel, gli alberghi e le altre strutture ricettive possano avere al più presto accesso agli incentivi del superbonus che il MoVimento 5 Stelle ha voluto con forza e che sta difendendo con le unghie e con i denti anche dagli attacchi di chi oggi, come la Lega, cerca di intestarsi questa battaglia mentre a Roma non fa altro che osteggiarlo chiedendo lo stop al suo finanziamento. Noi siamo sempre più convinti, invece, che le grandi opportunità di rigenerazione in chiave green ed ecosostenibile che in Emilia-Romagna hanno portato all’apertura di più di 600 eco cantieri per un valore di oltre 62 milioni di euro, vadano estese al più presto anche agli alberghi e alle altre strutture turistiche. Dopo l’approvazione della nostra risoluzione, adesso la Regione può continuare con determinazione il confronto con il Governo per raggiungere al più presto questo risultato” conclude la capogruppo regionale M5S.