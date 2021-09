Superbonus 110%, Piccinini (M5S): “Emilia-Romagna prima regione per lavori realizzati. Adesso urgente estendere agevolazioni green anche al settore del turismo”

“I dati di Enea e MITE sull’utilizzo del Superbonus 110% dimostrano che l’Emilia-Romagna è una delle regioni dove questa misura, fortemente voluta dal MoVimento 5 Stelle, sta riscuotendo grande successo. Per questo, oltre a prevedere al più presto una proroga anche per i prossimi anni, credo che si debba fare tutto il possibile perché il Superbonus venga esteso anche al settore alberghiero e a quello del turismo. I dati dimostrano che siamo di fronte a un vero e proprio volano per l’economia in chiave ecosostenibile e green. Anche il settore del turismo merita di poter cogliere questa opportunità”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, commentando i dati diffusi da ENEA e Ministero della Transizione Ecologica sull’utilizzo del Superbonus 110% in Italia.

Per quanto l’Emilia-Romagna i numeri dicono che al 31 agosto sono stati più di 460 milioni di euro gli investimenti ammessi a detrazione che hanno coinvolto 456 condomini, 1.294 edifici unifamiliari e più di mille unità abitative indipendenti. “Anche grazie al lavoro fatto in Regione alla fine dello scorso anno, l’Emilia-Romagna si è fatta trovare pronta per permettere ai cittadini di poter sfruttare le occasioni di rigenerazione in chiave green offerte dal Superbonus – aggiunge Silvia Piccinini – Con il 75,2% siamo la regione con la più alta percentuale di lavori realizzati rispetto agli investimenti ammessi, il che significa che siamo stati in grado di usare la quota maggiore dei soldi concessi, un indicatore di un’ottima efficienza della spesa. Adesso però, come ha già più volte ribadito, è necessario fare un ulteriore sforzo ed estendere la platea dei beneficiari anche alle strutture turistiche. Non c’è più tempo da perdere” conclude la capogruppo regionale M5S.

Questi i dati completi sull’Emilia-Romagna