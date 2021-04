Superbonus 110%, Piccinini (M5S): “Paradossale che si pensi di non prorogarlo. Esigenza assoluta di estenderlo anche al settore del turismo e agli hotel”

“La conferma del superbonus 110% almeno fino al 2023 è un’opportunità alla quale non si può e non si deve rinunciare. Sarebbe davvero paradossale in un momento in cui si sta discutendo su come e quando estendere queste agevolazioni anche al settore del turismo e degli alberghi, si faccia addirittura un passo indietro. Io stessa qui in Emilia-Romagna ho sollecitato la Regione perché si facesse portavoce di un’esigenza che darebbe nuovo slancio alla nostra Riviera e alla sua capacità ricettiva. Il superbonus deve essere esteso non bloccato”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo al dibattito sulla possibile proroga per il superbonus 110% che dovrebbe essere deciso a breve dal Governo. “Si tratta di una misura essenziale per la ripartenza dell’economia e che ha finalmente indirizzato tutti gli interventi edilizi verso un orizzonte sempre più ecosostenibile. Fermarsi, anziché estenderlo per esempio agli hotel e agli agriturismi come il Movimento 5 Stelle chiede da tempo, sarebbe davvero un errore molto grave” conclude Silvia Piccinini.