Superbonus, Piccinini (M5S): bene impegno della Regione su proroga misura ed estensione a strutture ricettive. Superbonus sarà volano per sistema turistico

“Bene la presa di posizione dell’Assessora Lori, come avevamo auspicato, sul Superbonus 110% e in particolare sulla proroga estesa a tutte le tipologie di immobili ed allargata inoltre alle strutture ricettive, in quanto strumento utile che può fungere da volano per l’intero sistema turistico.

A questo proposito, accogliamo con molta soddisfazione la notizia secondo la quale il Governo pare stia esaminando l’ipotesi di introdurre nel 2022 un nuovo Superbonus completamente dedicato agli immobili turistici che preveda una detraibilità fino all’80% delle spese sostenute dagli operatori.”

È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, commentando la risposta dell’assessore Lori al question time che si è svolto questa mattina in apertura della seduta dell’Assemblea Legislativa in cui la consigliera sollecitava la Regione a richiedere la proroga a tutto il 2023 della misura del Superbonus 110% senza limitazioni rispetto all’attuale platea di beneficiari e con estensione degli incentivi alle strutture alberghiere.

“Ho chiesto alla Regione di prendere una posizione netta sul ripristino del Superbonus nella sua forma originaria, eliminando le storture annunciate in sede di presentazione della Legge di Bilancio statale, che si spera vengano stralciate prima della pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale.

La bozza di bilancio ha infatti previsto l’estensione al 2023 della misura, per i condomini e le case popolari, con riduzione al 70% nel 2024 ed al 65% nel 2025.

Per le altre abitazioni unifamiliari, invece, l’incentivo al 110% è esteso per il secondo semestre del 2022 per le abitazioni monofamiliari ma con la previsione di un tetto Isee: ciò significherebbe escludere da questa opportunità otto milioni di immobili, conseguenza che va assolutamente evitata.

È innegabile che il Superbonus, misura innovativa nata dal M5S e da un’intuizione del nostro parlamentare Riccardo Fraccaro, stia fortemente contribuendo alla ripartenza del nostro Paese – prosegue Silvia Piccinini – Il report ENEA aggiornato al 31 ottobre 2021 conferma il valore strategico di questa misura, riportando un investimento complessivo è di quasi 10 miliardi, dei quali 4,8 miliardi per i condomini, 3 miliardi per gli edifici unifamiliari e 1,8 miliardi per le unità immobiliari indipendenti).

Non si tratta certo di risorse sulla carta, perché al 31 ottobre ben 6,7 miliardi sono relativi a lavori conclusi ammessi a detrazione.

L’Emilia-Romagna è la regione che tra tutte sta ottenendo il miglior tasso di realizzazione complessivo (74,37%) rispetto agli interventi ammessi a detrazione, corrispondente a quasi 600milioni di euro di lavori realizzati su quasi 800milioni di euro di lavori ammessi.

Ciò significa che la nostra regione è stata in grado di mettere a terra la quota maggiore dei soldi concessi, un indicatore di un’ottima efficienza della spesa.

Bene quindi che l’assessora Lori abbia confermato l’impegno ad intervenire in tutte le sedi istituzionali per la proroga del Superbonus 110% a favore di tutte le tipologie di immobili ma anche per la sua estensione al settore turistico-ricettivo: come ho già sottolineato in passato, questo strumento potrà dare nuova linfa all’intero sistema turistico particolarmente penalizzato dalla pandemia tenendo anche conto delle richieste di un mercato che si sta indirizzando verso orizzonti sempre più ecologici e sostenibili.

Ciò che oggi serve è un quadro normativo chiaro e tempi certi sia per le famiglie che per i professionisti e per le imprese, con l’obiettivo di efficientare i consumi dei nostri edifici e di migliorare la qualità dell’ aria proseguendo sul percorso della decarbonizzazione.” Conclude Silvia Piccinini.