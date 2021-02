“La sentenza del TAR sul ricorso contro la chiusura dei ristoranti è la conferma che i provvedimenti presi dal governo Conte prima, e da quello guidato da Draghi adesso, sono dolorosi ma inevitabili e del tutto legittimi perché si basano su un rischio oggettivo legato al perdurare della pandemia. Per questo, anche alla luce di quanto sta accadendo nell’area metropolitana di Bologna, il dibattito tra le forze politiche dovrebbe essere il più possibile attinente alla realtà dei fatti. Basta con le promesse al vento e basta con l’illudere intere categorie su riaperture al momento non possibili”.

È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo alla recente sentenza del TAR del Lazio che ha bocciato la richiesta presentata da oltre 100 ristoratori bolognesi di annullamento del Dpcm del 14 gennaio scorso. “Purtroppo oggi siamo chiamati a fare i conti con una realtà che vede la curva dei contagi ritornare ai preoccupanti livelli di novembre – aggiunge Silvia Piccinini – In questo contesto parlare di possibili riaperture è assolutamente irresponsabile e non fa che produrre malcontento tra chi queste chiusure le sta subendo da mesi. Piuttosto serve dare certezza alla loro legittima richiesta di ristori immediati e proseguire con ancora più velocità e determinazione per la buona riuscita della campagna vaccinale. Solo così potremmo affrontare questa nuova fase della pandemia e sperare di ritornare al più presto alla nostra vita normale” conclude la capogruppo regionale M5S.