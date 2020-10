Traffico Bologna, Piccinini (M5S): “Pedaggio extra per chi viaggia in autostrada è follia che non risolve i problemi causati dal Passante”

“L’idea di far pagare di più chi utilizza l’autostrada nel nodo di Bologna non può essere la soluzione per finanziare il potenziamento del trasporto pubblico. Piuttosto servono risorse immediate per cercare di disincentivare i cittadini all’utilizzo dei mezzi più inquinanti, come per esempio il rinnovo del parco auto sia privato che pubblico”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo alle recenti dichiarazioni del sindaco di Bologna, Virginio Merola, sul progetto del Passante di Bologna.

“C’è poi da rilevare che l’eventuale potenziamento del trasporto pubblico non sarebbe in grado di cancellare in ogni caso i problemi che il Passante di mezzo andrà a creare – aggiunge Silvia Piccinini – Problemi legati alla crescita esponenziale dell’inquinamento acustico e ambientale. L’unico obiettivo del sindaco Merola dovrebbe essere proprio quello di cercare soluzioni per evitare che ciò accada, non di certo farsi portavoce di una richiesta di nuove tasse o pedaggi per finanziare ciò che anche lui in tanti anni non è riuscito a fare, come il potenziamento del Servizio Ferroviario Metropolitano, unica vera alternativa all’asfalto e allo smog creato dal Passante”.