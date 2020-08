Trasporto scolastico, Piccinini (M5S): “Prevedere ingressi scaglionati in classe. Così le aziende del TPL potranno assicurare il rispetto delle norme di sicurezza”

Ingressi scaglionati a scuola, utilizzando non solo le prime ore della mattina, ma distribuirli su più fasce orarie della giornata per permettere così al trasporto pubblico locale di ottimizzare al meglio le proprie corse. È la proposta avanzata da Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, per cercare di rendere meno problematico il ritorno a scuola degli studenti emiliano-romagnoli alle prese con le norme anti-Covid e garantire il rispetto del distanziamento anche sui mezzi di trasporto pubblici. “Quello delle entrate scaglionate era un tema che già anni fa proponemmo proprio per cercare di affrontare il problema dell’affollamento delle corse scolastiche – spiega Silvia Piccinini – In molte zone della nostra regione, anche senza le regole sul distanziamento sociale, il trasporto scolastico ha sempre rappresentato un nodo mai realmente affrontato dalle aziende di trasporto pubblico. Alla vigilia dell’inizio di un anno scolastico molto particolare, crediamo che limitarsi ad invocare esclusivamente la capienza al 100%, così come stanno facendo le Regioni, di certo non basti. Servono soluzioni alternative e quello degli ingressi scaglionati degli studenti in più fasce orarie, da concordare assieme agli istituti scolastici magari attraverso la creazione di un tavolo regionale, potrebbe permettere alle aziende di trasporto di poter organizzare meglio le proprie corse e quindi garantire a tutti il rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid”. Una proposta che la capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle metterà nero su bianco all’interno di una interrogazione. “Purtroppo – conclude Silvia Piccinini – l’impressione è che il tema della riorganizzazione del TPL in Emilia-Romagna in vista della ripresa delle scuole sia stato sottovalutato, con la Giunta che avrebbe potuto avanzare già tempo fa proposte e idee per assicurare una ripartenza sicura, così come fatto per altri settori. Adesso non si può più perdere tempo”.