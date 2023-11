TRE NUOVI ALBERI DI LECCIO MESSI A DIMORA IN REGIONE, PICCININI (M5S): “RISPOSTA CONCRETA ALLA RICHIESTA DEI NOSTRI GIOVANI DI PIÙ SPAZI VERDI E MAGGIORE ATTENZIONE PER L’AMBIENTE”

Tre nuovi alberi come simbolo per garantire un futuro più green alle giovani generazioni. Sono quelli che sono stati piantati oggi, lunedì 20 novembre, all’interno dello spazio verde adiacente alla sede dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, in viale Aldo Moro a Bologna. A mettere a dimora i tre esemplari di leccio, tutti prevenienti dal vivaio forestale regionale di Galeata in provincia di Forlì-Cesena, sono stati la consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle e presidente della Commissione Statuto dell’Assemblea Legislativa, Silvia Piccinini, l’assessore regionale al bilancio Paolo Calvano e Claudia Giudici, Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, che hanno piantato i tre arbusti insieme agli studenti dell’Assemblea dei ragazzi e delle ragazze.

Erano stati proprio questi ultimi, nelle scorse settimane, partecipando ad una seduta della commissione Statuto, a chiedere alla politica un impegno concreto sui temi ambientali e assicurare un futuro più green per le nostre città. Per questo, proprio nella giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e alla vigilia di quella degli alberi in programma per domani, si è voluto dare una prima risposta simbolica ma concreta mettendo a dimora i tre esemplari di leccio che andranno ad arricchire lo spazio verde adiacente alla sede dell’Assemblea Legislativa.

“Ho voluto fortemente questa iniziativa per cercare di dare una prima risposta a quella che è stata una richiesta specifica da parte dei nostri ragazzi che chiedevano attenzione verso l’ambiente e la disponibilità di maggiori spazi verdi – spiega Silvia Piccinini – La scelta di piantare degli alberi di leccio si inserisce in questa prospettiva visto che si tratta di una pianta sempreverde, che assorbe Co2 tutto l’anno, e molto longeva (può arrivare superare i mille anni di vita), rappresentando quindi un vero e proprio investimento sul futuro del nostro pianeta”.

L’Assemblea dei ragazzi e delle ragazze è composta da 50 giovani di età compresa tra i 9 e i 18 anni provenienti da tutte le province dell’Emilia-Romagna e ha funzioni consultive e propositive. Questo pomeriggio hanno partecipato alla piantumazione degli arbusti dieci studenti arrivati da Castel San Pietro, Imola, Granarolo, San Giovanni in Persiceto, Forlimpopoli, Castelfranco Emilia e Savignano sul Panaro.