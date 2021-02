Treni, ok alla risoluzione del M5S sulla Parma-Suzzara. Piccinini: “Priorità all’elettrificazione del tratto Guastalla-Suzzara”

Priorità all’elettrificazione delle tratte tra Guastalla e Suzzara, rendendo al più presto percorribile con treni ad alimentazione elettrica anche il percorso fra Mantova-Poggio Rusco e Reggio Emilia. È quanto stabilisce una risoluzione presentata dal MoVimento 5 Stelle e approvata oggi pomeriggio all’unanimità da parte dell’Assemblea Legislativa.

“Con l’ok a questa nostra proposta abbiamo voluto confermare l’impegno del MoVimento 5 Stelle per migliorare i collegamenti ferroviari della nostra regione, rendendoli così sempre più sostenibili e quindi realmente alternativi al traffico su gomma e all’utilizzo delle automobile – spiega la capogruppo Silvia Piccinini – In un momento particolarmente delicato come quello della ripartenza dalla pandemia non possiamo di certo pensare di poterlo fare nel modo in cui ci siamo mossi fino ad oggi. Serve una mobilità completamente nuova che vada con decisione e con passi rapidi verso l’elettrico sia per quel che riguarda il trasporto delle persone che delle merci. Ecco perché l’elettrificazione delle due tratte, da Guastalla a Suzzara e da Suzzara a Poggio Rusco, rappresenta un atto fondamentale per attuare un’autentica ripartenza green anche per quel che riguarda il settore della logistica. E la nostra risoluzione approvata oggi pomeriggio dall’Assemblea Legislativa va proprio in questa direzione” conclude la capogruppo regionale M5S.