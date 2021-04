Treni, Piccinini (M5S): “Nuovi investimenti della Regione sono il frutto del nostro impegno. Finalmente mobilità su ferro diventa una priorità”

“Dopo tante richieste e battaglie portate avanti in Assemblea Legislativa nella scorsa legislatura siamo davvero soddisfatti che la Regione abbia finalmente dato il via ad un massiccio programma di investimenti per ammodernare le nostre linee ferroviarie. Si tratta di un intervento che i pendolari attendevano da anni e che la Regione annunciò proprio rispondendo alle nostre sollecitazioni, alle fine del 2019. Adesso quello che ci aspettiamo è che questi nuovi interventi possano finalmente mettere fine ai disagi, ai ritardi e alle tante incongruenze che per anni abbiamo denunciato, restando al fianco dei pendolari”.

È questo il commento di Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo all’annuncio da parte della Regione di un investimento di circa 325 milioni fino al 2025 per l’ammodernamento delle linee ferroviarie dell’Emilia-Romagna. “Il miglioramento dei sistemi di sicurezza, così come il completamento dell’elettrificazione di tutte le linee, sono da sempre in cima alle richieste del MoVimento 5 Stelle è un obiettivo che nella scorsa legislatura abbiamo raggiunto impegnando la Regione ad attuare quella svolta che oggi si concretizza con gli investimenti annunciati – aggiunge Silvia Piccinini – Come ho sempre sostenuto la nostra rete ferroviaria ha un potenziale enorme, che fino a questo momento è stato sottovalutato. Bene quindi che per i prossimi quattro anni si sia deciso di investire queste risorse. Adesso però ci aspettiamo che a fronte di questi importanti stanziamenti, l’ipotesi di un eventuale passaggio di FER nelle mani di RFI venga definitivamente scongiurato” conclude la capogruppo regionale M5S.

LEGGI QUI L’ELENCO DEGLI INTERVENTI