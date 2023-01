TRENI, PICCININI (M5S): “VELOCIZZARE PROGETTO FER PER L’INSTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI SUI TETTI DELLE STAZIONI FERROVIARIE”

Estendere l’esperienza di Budrio, dove sono stati installati pannelli fotovoltaici su tetti e pensiline della stazione ferroviaria, a tutte le altre realtà della rete regionale oltre a promuovere la realizzazione di Comunità energetiche all’interno delle infrastrutture gestite da FER: è quanto chiede, con un’interrogazione indirizzata alla Giunta, la consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle Silvia Piccinini. La richiesta prende spunto dal progetto pilota realizzato a Budrio dove si è deciso di puntare sul processo di efficientamento energetico della rete ferroviaria regionale, installando dei pannelli fotovoltaici sui tetti e sulle pensiline della stazione della linea Bologna-Portomaggiore, oltre che prevedere l’inserimento di batterie di accumulo e l’installazione colonnine per la ricarica delle automobili.

“Si tratta di un investimento molto importante da parte di FER e che fa parte dell’obiettivo, più volte rimarcato anche dal MoVimento 5 Stelle, di assicurare non solo la completa elettrificazione della rete ferroviaria regionale eliminando tutti i treni diesel, ma anche la creazione di stazioni sostenibili sul piano ambientale ed energetico – spiega Silvia Piccinini – Ecco perché crediamo che sia necessario estendere al più presto questo tipo di esperienza a tutte le altre 52 stazioni della rete ferroviaria dell’Emilia-Romagna sostenendo il progetto messo a punto da FER e integrando questo tipo di intervento anche con gli strumenti previsti dalla legge regionale sulle Comunità energetiche, di cui sono stata relatrice”.

Per questo nella sua interrogazione, la consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle chiede alla Regione quale sia il cronoprogramma degli interventi, se sia già disponibile un piano finanziario per l’estensione del progetto anche alle altre stazioni ferroviarie, nonché la disponibilità a promuovere la nascita di Cer coinvolgendo FER e le sue infrastrutture.

“La realizzazione di questo progetto significherebbe davvero accelerare in modo decisivo con il processo di transizione ecologica ed energetica per il nostro sistema dei trasporti – aggiunge Silvia Piccinini – Un processo iniziato nella scorsa legislatura con lo stanziamento, fortemente voluto proprio dal M5S, di importanti risorse per l’elettrificazione di tutte le linee ferroviarie regionali e che adesso si potrebbe arricchire di questa ulteriore novità in chiave ambientale. Una svolta che avrebbe degli evidenti vantaggi, anche economici, visto che i risparmi ottenuti dal processo di efficientamento energetico delle nostre stazioni potrebbero essere investiti e dirottati in altri settori che necessitano di sostegni immediati” conclude Silvia Piccinini.