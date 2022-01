TWEET BOMBING CONTRO DI MAIO, PICCININI (M5S): “MASSIMA SOLIDARIETÀ E VICINANZA A LUIGI”

“Gli attacchi con profili fake su Twitter contro Luigi Di Maio sono inaccettabili. A lui va la mia massima solidarietà e vicinanza”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo al tweet bombing partito nelle ultime ore sul popolare social network contro il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. “Il fatto che questo attacco sia partito da bot e da account fasulli è davvero molto grave perché fa pensare ad un’azione studiata e preparata proprio per danneggiarlo – aggiunge Silvia Piccinini – Un normale confronto all’interno del nostro movimento non può e non deve sfociare in una gogna comandata a distanza. A Luigi va tutta la mia solidarietà”.