UN ALTRO MILIONE PER SOSTITUIRE LE AUTO INQUINANTI DEI COMUNI: LA REGIONE RINNOVA IL BANDO SULLE AUTO ELETTRICHE VOLUTO DAL M5S. PICCININI: “RISULTATO IMPORTANTE VERSO LA TRANSIZIONE ECOLOGICA”

Un altro milione di euro che si va ad aggiungere ai 4,5 già stanziati lo scorso anno. La Regione Emilia-Romagna ha dato il via libera alla proposta del MoVimento 5 Stelle di rinnovare e potenziare il bando destinato ai Comuni per l’acquisto di auto elettriche in sostituzione dei veicoli più inquinanti. Nei giorni scorsi l’Assemblea Legislativa, infatti, ha approvato un ordine del giorno collegato al bilancio della Regione presentato dalla consigliera Silvia Piccinini che chiedeva la riproposizione del bando per “continuare ad incentivare la riconversione del parco veicolare di proprietà degli Enti Locali, compresi i mezzi dei corpi e dei servizi di Polizia Locale, verso veicoli ad alimentazione elettrica” e stanziando la cifra aggiuntiva di un milione di euro.

“Siamo molto soddisfatti di essere riusciti a confermare anche nella nuova manovra finanziaria della Regione l’opportunità di rinnovare il parco auto degli enti locali con l’acquisto di veicoli esclusivamente elettrici – spiega Silvia Piccinini – Un’opportunità che quest’anno è stata sfruttata già da 142 Comuni dell’Emilia-Romagna che hanno acquistato ben 174 veicoli ad emissioni zero tra mezzi di servizio, scuolabus e auto a disposizione della polizia locale. Quello che auspichiamo è che sia il rinnovo del bando che i nuovi fondi a disposizione spingano sempre più amministrazioni a rinnovare il proprio parco auto, spesso formato da veicoli a diesel o a benzina datati e molto inquinanti, contribuendo così a migliorare la qualità della nostra aria. Se davvero si vuole attuare un’autentica transizione ecologica serve intervenire su un’ampia gamma di opportunità per render più agevole l’adozione di pratiche virtuose, come per esempio l’acquisto di un’auto a impatto zero. Per questo anche i Comuni hanno il dovere di dare il buon esempio dicendo finalmente addio ai loro mezzi più vecchi ed inquinanti” conclude la capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle.