UN ANNO DI COMUNITÀ ENERGETICHE IN EMILIA-ROMAGNA, UN CONVEGNO IN REGIONE PER FARE IL PUNTO SUI PROGETTI DEI TERRITORI. PICCININI (M5S): “OCCASIONE DI CONFRONTO E CONDIVISIONE”

Un momento di confronto tra amministratori, enti ed associazioni ad un anno dall’approvazione della legge regionale, oltre che un’occasione per conoscere da vicino i progetti che stanno prendendo vita sui territori della nostra regione: sono questi gli obiettivi del convegno “Un anno di comunità energetiche in Emilia-Romagna: esperienze a confronto” organizzato dalla consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle, Silvia Piccinini, in programma per venerdì 26 maggio dalle 9.30 alle 13 nella sala “Guido Fanti” dell’Assemblea Legislativa in viale Aldo Moro 50 a Bologna.

Dopo l’introduzione della consigliera Piccinini, che è stata relatrice della legge regionale 5/2022 sulle Comunità energetiche rinnovabili approvata proprio a maggio dello scorso anno, sono previsti gli interventi dell’assessore regionale al Bilancio, al Patrimonio e alla Partecipazione, Paolo Calvano, e di Alessandro Rossi, referente Energia e Ambiente di ANCI Emilia-Romagna, che faranno il punto su quanto si sta facendo in Emilia-Romagna riguardo alla diffusione delle CER dal punto di vista sia tecnico che normativo.

Il sindaco di Novi di Modena, Enrico Diacci, e l’assessore con delega alle politiche ambientali ed energetiche del Comune di Budrio, Stefano Pezzi, racconteranno il percorso intrapreso dai due comuni su questo tema per coinvolgere attivamente i cittadini grazie al bando sulla partecipazione promosso della Regione.

Ci sarà spazio anche per conoscere dei progetti specifici che stanno per nascere sui territori: il primo è quello che riguarda il Tavolo Diocesano per la Custodia del Creato di Bologna, che prevede la realizzazione di CER con il coinvolgimento di alcune parrocchie della diocesi, con gli interventi di don Stefano Zangarini e dell’ingegnere Marco Malagoli, mentre Marco Chittolini presenterà il progetto che riguarda Puianello-Albinea, in provincia di Reggio Emilia, promosso dall’associazione I-Care.

“Ho voluto organizzare questo convegno proprio per creare un momento di scambio e di confronto tra attori diversi tra loro che si stanno approcciando in maniera pratica a questo nuovo strumento di sostenibilità e di inclusione, e che possono essere da esempio per tante altre realtà e soggetti che vorrebbero avvicinarsi a questo nuovo modo di produrre e condividere l’energia da fonti rinnovabili – spiega Silvia Piccinini – Il successo ottenuto dai bandi regionali che riguardano le Comunità energetiche è la dimostrazione del grande interesse che c’è sui territori verso questo tema. Un interesse che va sostenuto, diffuso e conosciuto sempre di più. Sarà l’occasione anche per fare il punto su quanto è stato fatto e su quanto c’è ancora da fare per attuare quella piccola grande rivoluzione energetica in grado di rendere le nostre comunità più sostenibili e resilienti”.

La partecipazione al convegno è gratuita e aperta a tutti ma è necessario registrarsi compilando una breve scheda disponibile al seguente link https://bit.ly/3HGU4Yz.

Clicca qui per scaricare il programma completo del convegno.