UN CONVEGNO PER PARLARE DI COME SUPERARE LE DISUGUAGLIANZE SOCIALI IN EMILIA-ROMAGNA. PICCININI (M5S): “LAVORIAMO PER UNA REGIONE PIÙ INCLUSIVA”

Come superare le disuguaglianze sociali, lavorando per rendere l'Emilia-Romagna più inclusiva: è questo l'obiettivo del convegno organizzato dalla capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, Silvia Piccinini, in programma per lunedì 15 luglio nella sala di quartiere del centro civico "Michelini" di via Gorki 12 a Bologna. "Oltre le disuguaglianze: proposte e strumenti per un futuro più inclusivo", questo il titolo dell'iniziativa, vedrà la partecipazione di Anna Valcavi (componente del Comitato tecnico 'Alleanza contro la povertà'), Davide Dazzi (ricercatore Ires Emilia-Romagna), Ilaria Battistini (avvocata e dottore di ricerca in Diritto pubblico) ed Eugenia Liberato (responsabile dello sportello "Sovraindebitamento" di Cittadinanzattiva Emilia-Romagna), che si avvicenderanno negli interventi fino alla conclusioni affidate alla consigliera regionale M5S Silvia Piccinini.

“Il sostegno alle fragilità, il contrasto ai divari economico-sociali e al lavoro povero e precario sono stati il faro che ha guidato il mio mandato in Regione – spiega Silvia Piccinini – È per questo che, dopo anni di battaglie, ho deciso di portare questi temi anche fuori dalle istituzioni per confrontarmi con i cittadini e provare a raccontare ciò che è stato fatto ma, soprattutto, ciò che ancora si può fare insieme. Quello di lunedì prossimo è il primo di una serie di incontri che nelle prossime settimane vorrei portare anche in altre zone della nostra regione”.

Nel corso del convegno, che si svolgerà dalle 18.30 alle 20.30, verranno illustrati i dati sull’aumento della povertà in Emilia-Romagna, si parlerà di come è cambiato lo scenario lavorativo nella nostra regione e di come ha inciso nella comparsa, purtroppo, di nuove fragilità. Spazio anche ad un approfondimento sul tema del sovraindebitamento, oggetto di un recente bando regionale fortemente voluto dalla stessa consigliera Silvia Piccinini.

La partecipazione al convegno è libera e gratuita