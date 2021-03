Vaccini agli over 80, Piccinini (M5S): “Sistema prenotazione in tilt e prime somministrazioni solo in aprile. Regione chiarisca sulle difficoltà di stamattina”

“Le prenotazioni per il vaccino a chi ha più di 80 anni oggi non sono partite con il piede giusto. Già alle 9.30 chi è riuscito a prenotarlo, dopo ore di attesa, ha scoperto di poter ricevere la prima dose soltanto a metà aprile, con il richiamo fissato addirittura a maggio. Con questa tabella di marcia difficilmente riusciremo ad arrivare all’obiettivo dei vaccini per tutti entro il prossimo autunno. Ecco perché domani chiederemo all’assessore Donini durante la sua audizione in Commissione sanità il perché di questi inaspettati tempi di attesa”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, sull’avvio delle prenotazioni del vaccino anti-Covid per gli over 80enni che sono partiti questa mattina in tutta la regione.

“Purtroppo le difficoltà organizzative riscontrate nelle scorse settimane per gli over 85 e il personale scolastico si stanno ripetendo anche per le prenotazioni degli anziani che hanno più di 80 anni – aggiunge Silvia Piccinini – Stamane c’era da aspettare al telefono oltre due ore per poter parlare con il call center, lunghe file in farmacia mentre il sistema del Fascicolo sanitario elettronico era irraggiungibile. Si tratta di difficoltà e rallentamenti comprensibili ma che, al tempo stesso, erano prevedibili. Per questo ci aspettiamo dalla Regione delle risposte chiare sui perché di questi rallentamenti che rischiano di far slittare ancora più avanti la conclusione della campagna vaccinale. Un’eventualità da evitare vista anche l’impennata di contagi che stiamo registrando in questi giorni non solo nell’area metropolitana di Bologna ma anche in altre zone dell’Emilia-Romagna. Serve un’accelerazione dei tempi” conclude Silvia Piccinini.