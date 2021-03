Vaccino, Piccinini (M5S): “Regione regoli liste di attesa per le dosi avanzate a fine giornata. Non possiamo permetterci improvvisazione o sprechi”

“Per chi vorrebbe utilizzare le dosi di vaccino eventualmente avanzate a fine giornata servono regole precise. Non possiamo lasciare che ogni Ausl, o peggio ogni punto vaccinale, improvvisi liste di attesa. Anche dopo le parole del nuovo commissario straordinario Figliuolo, crediamo che la Regione debba mettere a punto un protocollo comune per evitare sprechi e inutili attese, così come avevamo chiesto già mesi fa quando a Modena venne sollevato il caso delle dosi avanzate a fine giornata”.

È quanto chiede Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo alla possibilità per i cittadini di poter usufruire di dosi di vaccino eventualmente inutilizzate alla fine di una giornata di normale somministrazione programmata.

“Qualche giorno fa l’Ausl di Bologna spiegò che si stava pensando di mettere in pratica un protocollo ad hoc in modo da poter creare una sorta di lista di emergenza formata da persone disponibili a vaccinarsi in caso di fiale avanzate o disdette last minute – aggiunge Silvia Piccinini – Credo però che ci sia l’assoluta esigenza che la Regione individui una procedura standard per regolare questa possibilità in modo che da Piacenza a Rimini ogni cittadino possa conoscere il percorso da fare. Purtroppo anche alla luce dello stop alle vaccinazioni con Astrazeneca e il caos mediatico che si è scatenato attorno a questo tema, è molto probabile che le disdette all’ultimo momento di appuntamenti già fissati possano crescere nelle prossime settimane. Ecco perché serve saper e poter anticipare questa eventualità facendosi trovare pronti per non sprecare dosi di vaccino che a causa del taglio delle forniture stanno diventando sempre più preziose” conclude la capogruppo regionale M5S.