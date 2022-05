VAIOLO DELLE SCIMMIE, PICCININI (M5S): “AD OGGI ZERO CASI IN EMILIA-ROMAGNA MA POSITIVO CHE LA REGIONE STIA MONITORANDO LA SITUAZIONE”

“Sul vaiolo delle scimmie è un sicuramente positivo che la Regione stia monitorando attentamente l’evoluzione della situazione per non farsi trovare impreparata nel caso di un aumento dei contagi in Emilia-Romagna. Adesso serve che questa attenzione venga utilizzata anche per smontare false credenze come quella che questa sia una malattia esclusivamente a trasmissione sessuale, creando uno stigma verso le persone omosessuali”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, commentando la risposta dell’assessore regionale alla sanità, Raffaele Donini, al question time presentato dalla stessa consigliera M5S riguardo all’eventuale diffusione del virus del vaiolo delle scimmie nella nostra regione.

“Anche se al momento non sono stati segnalati casi in Emilia-Romagna, il fatto che la Regione si sia attivata immediatamente con le autorità sanitarie nazionali per coordinare gli interventi è una buona notizia perché allontana il rischio di una sottovalutazione del problema – aggiunge Silvia Piccinini – Così come positivo è il fatto che le nostre strutture sanitarie e i nostri laboratori sono già in grado di far fronte all’eventuale insorgenza dei primi casi. Su questo nuovo virus è importate che ci sia trasparenza e condivisione delle informazioni anche per smentire false credenze come quella che la trasmissibilità del virus interessi maggiormente le persone lgbt+” conclude la capogruppo regionale M5S.