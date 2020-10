Valsamoggia, Piccinini (M5S): “No alla discarica di Rio Vulpazza. Regione rispetti volontà dei cittadini”

“Visto che sia il presidente Bonaccini che il Comune di Valsamoggia si sono già espressi contro la realizzazione della discarica a Rio Vulpazza ci aspettiamo che l’iter che si è appena aperto in Regione abbia vita breve e che la richiesta venga rigettata al più presto”.

È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo alla realizzazione di un impianto sperimentale per l’inertizzazione dei rifiuti contenenti amianto, con annessa una discarica, che la Unirecuperi di Reggio Emilia (società del gruppo Unieco) vorrebbe realizzare nel Comune di Valsamoggia, in località Rio Valpuzza. “Crediamo che sia assolutamente necessario rispettare la volontà di tutti i cittadini di Valsamoggia che hanno già manifestato la propria contrarietà alla realizzazione di questa ennesima discarica – aggiunge Silvia Piccinini – Contrarietà ribadita anche dal Consiglio comunale che all’inizio di ottobre ha votato all’unanimità la volontà di rettificare gli strumenti urbanistici che oggi permettono la realizzazione di questa struttura. Ecco perché ci aspettiamo che la Regione, così come aveva già dichiarato il presidente Bonaccini, tenga conto di questa contrarietà ed escluda la nascita di questa discarica anche a conclusione dell’iter formale partito in questi giorni” conclude la capogruppo M5S