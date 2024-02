VANDALIZZATE LE FOTO DELLE VITTIME DELLA STRAGE DEL 2 AGOSTO, PICCININI (M5S): “GESTO VILE DI CHI VUOLE CANCELLARE LA MEMORIA. INDIVIDUARE SUBITO GLI AUTORI”

“Il danneggiamento delle fotografie che ricordano le vittime della strage alla stazione è un atto vile e ignobile. Quanta accaduto dimostra, ancora una volta, l’assoluta necessità di tenere ben saldo il timone della memoria nei confronti di chi cerca di cancellarla o infangarla”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo al ritrovamento di alcune scritte sulla pensilina dei taxi di Piazza Medaglie d’Oro a Bologna in ricordo alle vittime della strage alla stazione del 2 agosto 1980.

“Visto che quella zona è dotata di telecamere di sicurezza ci aspettiamo che gli autori di un gesto così grave vengano individuati al più presto – aggiunge Silvia Piccinini –, così come è assolutamente doveroso cancellare immediatamente quelle scritte odiose. La memoria di chi perse la vita nella strage fascista che 44 anni fa colpì Bologna non può essere deturpata in questo modo. Per questo voglio esprimere la mia massima solidarietà e di tutto il MoVimento 5 Stelle ai familiari delle vittime” conclude la capogruppo regionale M5S.