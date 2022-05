VERGATO, PICCININI (M5S): “PRONTO SOCCORSO RITORNI A FUNZIONARE 24 ORE SU 24. CITTADINI DELL’APPENNINO HANNO DIRITTO AD ASSISTENZA SANITARIA COMPLETA”

“I lavori al pronto soccorso di Vergato, dopo mesi di rallentamenti subiti anche a causa della difficoltà di reperimento dei materiali, devono essere una priorità assoluta e concludersi nel più breve tempo possibile. L’obiettivo, ribadito anche dai sindaci, è quello di riconsegnare ai cittadini della montagna un presidio sanitario aperto 24 ore su 24. Non c’è più tempo da perdere”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo alla richiesta da parte dei sindaci del distretto socio-sanitario dell’Appenino bolognese di riattivazione del Pronto soccorso di Vergato 24 ore su 24. “Anche nella passata legislatura mi sono battuta per impedire che Vergato perdesse un presidio sanitario importantissimo – aggiunge Silvia Piccinini – adesso è necessario che questo servizio, alla fine dei lavori che purtroppo sono ancora in grave ritardo, possa tornare in funzione a pieno regime e garantire un’assistenza 24 ore su 24. Bene, quindi, che anche i sindaci della montagna abbiano messo nero su bianco questa richiesta coinvolgendo direttamente anche la Regione. Su questo punto è necessario che si mantenga sempre alta l’attenzione. I servizi sanitari nel nostro Appennino devono essere implementati e rafforzati” conclude la capogruppo regionale M5S.