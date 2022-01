VERONESI NUOVO PRESIDENTE DELL’UNIONE COMUNI AREA NORD, PICCININI (M5S): “SUA ELEZIONE È UN SEGNALE IMPORTANTE PER L’ALLEANZA PROGRESSISTA. RUOLO FONDAMENTALE PER COORDINARE FONDI PNRR”

“L’elezione di Mattia Veronesi a presidente dell’Unione dell’Area Nord è un ottimo segnale per tutto il fronte progressista. In questo modo si rafforza l’alleanza tra diverse forze politiche che alle ultime elezioni si erano presentate divise ma che oggi hanno saputo trovare unità e nuovo slancio. Una collaborazione che auspico possa replicarsi anche in altre realtà, sia a livello locale che in Regione”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, commentando l’elezione di Mattia Veronesi, consigliere comunale M5S a Finale Emilia, a presidente dell’Unione dei Comuni dell’Area Nord.

“Sono orgogliosa che Mattia sia il primo esponente del nostro MoVimento a ricoprire un incarico così importante e a lui garantiremo massimo supporto e collaborazione – aggiunge Silvia Piccinini – Il suo ruolo sarà fondamentale anche per coordinare le azioni dei Comuni della bassa modenese nella gestione e nell’attuazione dei fondi del PNRR. A Mattia faccio i miei migliori auguri di buon lavoro” conclude la capogruppo regionale M5S.