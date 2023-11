VIOLENZA SULLE DONNE, PICCININI (M5S): “ANCHE QUELLA PSICOLOGICA UNA DRAMMATICA EMERGENZA QUOTIDIANA. DALLA REGIONE SERVE UN IMPEGNO CONCRETO PER CONTRASTARLA”

“La violenza sulle donne continua ad essere una drammatica emergenza quotidiana con un aumento importante, soprattutto di quella di tipo psicologico. I dati dell’ultimo report della Città Metropolitana di Bologna dicono che il 41% delle donne che nel 2022 si è rivolta ai centri antiviolenza ha raccontato di essere stata vittima proprio di una violenza di tipo psicologico, spesso sottovalutata. È necessario quindi che ci sia, da parte della Regione, un impegno per affrontare con convinzione questo problema a partire dall’aumento di personale nei servizi pubblici previsto dal PNRR, così come richiesto recentemente dall’Ordine degli Psicologi anche in virtù degli impegni presi nel 2022”. È quanto chiede Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, all’interno di una interrogazione presentata in Regione alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne in programma per sabato 25 novembre.

“Quella psicologica è una violenza subdola che ha come unico scopo quello di denigrare l’altra persona e il suo modo di essere, di renderla insicura e poterla controllare e sottomettere. Si tratta di una violenza sistematica e costante che distrugge chi la subisce e la rende succube psicologicamente – spiega Silvia Piccinini – Tra le patologie che possono portare ad abusi di natura sia psichica che fisica nei confronti della partner, c’è il cosiddetto ‘disturbo narcisistico della personalità’, una malattia che colpisce circa il 6% della popolazione, per la stragrande maggioranza uomini, e che si caratterizza per la necessità di ammirazione totale e costante, cui fanno da contraltare degradazione e manipolazione della partner. Anche se l’Emilia-Romagna si è dotata già da qualche anno di un Piano regionale contro la violenza di genere, approvato nell’ottobre di due anni fa e che rappresenta un importante passo avanti nel contrasto della violenza contro le donne, al suo interno mancano disposizioni puntuali in materia di prevenzione, sensibilizzazione e contrasto alla violenza psicologica, mentre il disturbo narcisistico della personalità non risulta neppure menzionato”.

Ecco perché nella sua interrogazione la consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle chiede alla Regione se intenda sensibilizzare la cittadinanza sul tema della violenza di genere con particolare riferimento a quella di natura psicologica e al tempo stesso quali sono gli strumenti da mettere in campo per supportare i professionisti del settore, sia in termini di formazione che di organico. “L’ultimo rapporto ISTAT ci dice che in Italia quasi una donna su tre ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza – aggiunge Silvia Piccinini – È arrivato il momento di fermare questa preoccupante escalation mettendo a disposizione tutti gli strumenti a nostra disposizione per poter aiutare le vittime ad individuare anche le violenze più subdole, a cominciare dall’aumento del numero degli psicologi nelle strutture pubbliche così come previsto dall’impegno preso nel 2022 attraverso i fondi del PNRR che però non è ancora stato attuato” conclude la capogruppo regionale M5S.