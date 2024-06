VIOLENZA SULLE DONNE, VENERDÌ UN CONVEGNO SU QUELLA PSICOLOGICA CONNESSA ALL’ABUSO NARCISISTICO. PICCININI (M5S): “ACCENDIAMO I RIFLETTORI SU ASPETTI TROPPO SPESSO SOTTOVALUTATI”

Violenza psicologica e abuso narcisistico: sono questi i due temi al centro del convegno organizzato dalla capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, Silvia Piccinini, in programma per venerdì 21 giugno dalle 9.30 alle 13 nella sala “Fanti” dell’Assemblea Legislativa in viale Aldo Moro 50 a Bologna. All’evento parteciperanno, oltre alla consigliera M5S, anche Barbara Lori, assessora regionale alle Pari Opportunità, Angelina Mazzocchetti (settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico della Regione Emilia-Romagna), Maria Apuzzo, psicologa psicoterapeuta e CTU, Giulia Giordano, blogger e fondatrice di Dialoghi Interiori, prima community in Italia per le vittime di abuso narcisistico e Antonella Liguori, avvocata matrimonialista specializzata in diritto di famiglia e minorile. Violenza psicologica e abuso narcisistico: sono questi i due temi al centro del convegno organizzato dallain programma per. All’evento parteciperanno, oltre alla consigliera M5S, anche, assessora regionale alle Pari Opportunità,(settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico della Regione Emilia-Romagna),, psicologa psicoterapeuta e CTU,, blogger e fondatrice di Dialoghi Interiori, prima community in Italia per le vittime di abuso narcisistico eavvocata matrimonialista specializzata in diritto di famiglia e minorile.

“Quando parliamo di violenza sulle donne, spesso tendiamo a prenderne in considerazione le manifestazioni più evidenti che, purtroppo, portano spesso ad esiti tragici – spiega Silvia Piccinini – Ma c’è un altro tipo di violenza, una violenza strisciante e subdola che non conosce genere e che stringe in una morsa la persona che la subisce, isolandola e portandola a dubitare di sé: la violenza psicologica, tanto difficile da riconoscere quanto da combattere. Per questo, nell’ambito dell’impegno che da anni porto avanti in Regione, ho deciso di organizzare un’iniziativa specifica, per accendere i riflettori su questa ‘violenza invisibile’, con un’attenzione particolare all’abuso narcisistico. E con l’aiuto di psicologi, avvocati e di chi quella violenza l’ha vissuta sulla propria pelle, cercheremo di fare luce su questo fenomeno troppo spesso trascurato, illustrando alcuni strumenti efficaci per individuarlo e affrontarlo”. A conclusione degli interventi è previsto anche uno spazio per domande e confronto con il pubblico presente.