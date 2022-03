VOLANTINO CONTRO BONACCINI, PICCININI (M5S): “ENNESIMA FOLLIA NO VAX. GRAVE SFREGIO ALLA MEMORIA DI MARZABOTTO”

“Accusare di nazismo il presidente Bonaccini e violare un luogo simbolo come il Sacrario dei Caduti di Marzabotto, oltre ad essere l’ennesima follia no vax, è sfregio alla nostra memoria e una grave offesa ai familiari delle vittime di una delle pagine più buie della nostra storia, scritta proprio da chi nazista lo era per davvero. Massima solidarietà al presidente Bonaccini, con la speranza che vengano presto individuati gli autori di questo gesto sconsiderato”. È questo il commento di Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, in merito al cartello affisso da alcuni no vax all’ingresso del Sacrario dei Caduti di Marzabotto che ritraggono il presidente della Regione Emilia-Romagnam, Stefano Bonaccini, con una svastica disegnata sulla fronte.