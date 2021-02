Zaki, Piccinini (M5S): “Illuminare di giallo ogni sera i palazzi della Regione per chiedere il suo ritorno alla libertà”

Illuminare di giallo i palazzi della Giunta regionale e dell’Assemblea Legislativa in viale Aldo Moro ogni sera fino alla liberazione di Patrick Zaki. È la proposta di Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, per rispondere alla chiamata di Amnesty International per tenere alta l’attenzione sull’attivista per i diritti umani e studente dell’Università di Bologna ancora in stato di detenzione preventiva in Egitto.

“La richiesta di scarcerazione di Zaki e il suo ritorno alla libertà non deve esaurirsi con la giornata di oggi, ad un anno dall’inizio della sua prigionia – spiega Silvia Piccinini – Quello che molte istituzioni faranno stasera illuminando di giallo le proprie sedi, la Regione ha il dovere di farlo da qui fino al giorno della sua liberazione. Zaki ha scelto Bologna e l’Emilia-Romagna per vivere e studiare e quello di illuminare le sedi di Giunta e Assemblea Legislativa può e deve essere un gesto quotidiano per chiedere con ancora più forza che la sua carcerazione finisca al più presto” conclude la capogruppo regionale M5S.