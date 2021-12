ZAKI, PICCININI (M5S): “SCARCERAZIONE DI PATRICK È UNA BOCCATA D’OSSIGENO MA LA SUA LOTTA PER LA LIBERTÀ NON È ANCORA FINITA”

“La scarcerazione di Patrick Zaki è una notizia che aspettavamo da tempo. Anche se la sua lotta per la libertà non è ancora finita, Patrick potrà finalmente lasciare il carcere dopo quasi due anni di prigionia e riabbracciare così i suoi cari. Si tratta di una boccata d’ossigeno che ci rende davvero felici”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo alla notizia della scarcerazione di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’Università di Bologna in carcere dal febbraio del 2020.

“Anche se non potrà lasciare l’Egitto e le accuse nei suoi confronti non sono ancora cadute, si incomincia a intravedere una luce in fondo ad un tunnel lungo ormai quasi due anni. Adesso la speranza è che Patrick possa ritornare presto a Bologna e concludere il proprio percorso di studi. Noi lo aspettiamo” conclude la capogruppo regionale M5S.