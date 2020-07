Zona rossa Medicina, ok alla proposta del M5S: senza risposte immediate del Governo toccherà alla Regione intervenire

Se il Governo dovesse ancora tardare nel risolvere il caso della zona rossa di Medicina, spetterà alla Regione agire con provvedimenti immediati. È quanto ha stabilito un ordine del giorno presentato dal MoVimento 5 Stelle e approvato ieri in tarda serata dall’Assemblea Legislativa nel corso della votazione sul bilancio di assestamento della Regione.

“Quello che abbiamo ottenuto con l’approvazione del nostro ordine del giorno – spiega la capogruppo Silvia Piccinini – è che la Giunta richieda con ancora più forza al Governo l’equiparazione a malattia delle assenze fatte sui luoghi di lavoro dei cittadini di Medicina e della frazione di Ganzanigo a seguito dell’istituzione della zona rossa da parte proprio della Regione. In più, se non dovessero arrivare risposte in tempi brevi da parte del Governo, abbiamo ottenuto che sia proprio la Regione a risolvere questa situazione adottando dei provvedimenti specifici anche all’interno del prossimo bilancio di previsione. Questo rimpallo di responsabilità tra Roma e Bologna di certo non sta facendo bene ai cittadini di Medicina che stanno vivendo questa situazione come un’autentica beffa. Ecco perché siamo soddisfatti di aver fatto un altro passo in avanti verso la risoluzione definitiva di questo caso” conclude la capogruppo M5S.