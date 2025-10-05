3 borse imperdibili nell’autunno 2025, modelli consigliatissimi dalle influencer

Quali saranno le borse più imperdibili di autunno 2025? Sono pronta a svelartele a breve. Ecco i modelli amatissimi.

L’autunno 2025 porta con sé un deciso ritorno al glamour di forme classiche, materiali ricercati e dettagli distintivi.

Tra i trend più chiari emergono silhouette iconiche reworkate, nuance calde e texture tattili, e modelli che uniscono praticità e stile. Ecco tre borse che – se non le hai già viste – diventeranno presto “It Bags”.

3 it bags imperdibili ad autunno 2025

Dopo anni di silenzio, la mitica Paddington di Chloé torna in auge, riportando con sé il fascino nostalgico dello stile Y2K. Caratterizzata dall’inconfondibile padlock in metallo, questa borsa si distingue per la pelle trattata con finitura boho e la silhouette morbida ma strutturata, che le conferisce un’allure rilassata senza perdere personalità.

Le influencer la adorano per la sua riconoscibilità immediata: è una borsa che non passa inosservata, perfetta tanto sui red carpet quanto nei look quotidiani.

È il tipo di accessorio che si impone da solo, senza bisogno di molti altri dettagli. Ideale per gli outfit autunnali, si abbina magnificamente con tonalità calde come torrone, marrone cioccolato e borgogna, ma regge benissimo anche combinata a tinte neutre come beige e grigio chiaro. Con cappotti oversize o maglioni maxi di lana, il risultato è effortlessly chic.

La nuova protagonista delle passerelle è la Voyage Bag di Dior, una borsa dal design pulito ma sofisticato. La sua forma a mezzaluna, i materiali come la pelle grainata o leggermente stropicciata e i piccoli charms dorati la rendono un perfetto equilibrio tra comfort e alta moda.

Mentre resta fedele alla tradizione sartoriale della maison, si impone come accessorio versatile, adatto sia a giornate di lavoro sia a uscite più rilassate.

Le influencer la portano con disinvoltura, a spalla o a tracolla, dimostrando quanto una borsa couture possa inserirsi con naturalezza anche negli outfit più semplici. Il suo punto di forza è proprio questo: unire il lusso dei dettagli con la funzionalità quotidiana.

Coach firma due modelli che hanno conquistato le fashion addicted: la Empire Carryall 34, spaziosa e strutturata, e la sua versione più piccola, la Empire 21. La prima è pensata per chi ha bisogno di portare con sé tutto il necessario – dal tablet alla bottiglietta d’acqua – senza rinunciare all’eleganza.

La seconda è più discreta e compatta, perfetta per le occasioni serali o per chi ama lo stile minimal. Entrambe presentano linee pulite, fibbie nascoste, tasche interne funzionali e materiali resistenti ma curati nei minimi dettagli.

Sono modelli che funzionano sia per la città sia per brevi viaggi, con uno stile senza tempo che le rende veri investimenti di stagione.