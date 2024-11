ALLUVIONE, SOPRALLUOGO A BAGNOLO IN PIANO NEL REGGIANO DI UNA DELEGAZIONE M5S GUIDATA DALL’ON. L’ABBATE, I CANDIDATI ALLE REGIONALI E LA CAPOGRUPPO IN REGIONE PICCININI: “VICINI ALLE POPOLAZIONI COLPITE, MA ORA SI PENSI ALLA MESSA IN SICUREZZA E A INTERVENTI EFFICACI DI MEDIO E LUNGO PERIODO”

Questa mattina una delegazione del Movimento 5 Stelle si è recata nella zona di Bagnolo di Piano nel Reggiano per visitare i luoghi colpiti dalle recenti alluvioni accompagnata dal sindaco Pietro Cortenova. A guidare il gruppo i candidati alle prossime Regionali Elena Mazzoni, Giancarla Bonaccorso e Gianni Bertucci: con loro l’onorevole Patty L’Abbate, vicepresidente della Commissione Ambiente della Camera, la capogruppo in Regione Silvia Piccinini e il consigliere comunale Silvestro Ascione. Nelle scorse settimane il territorio è stato ferito duramente dall’esondazione del Canalazzo Tassone e del Crostolo, corsi d’acqua che hanno rotto gli argini in punti diversi e causato danni alla popolazione residente e alle imprese della zona. In tutto sono state coinvolte un migliaio di persone e due allevamenti suini. Nel territorio di Cadelbosco di Sotto è ancora interrotta la Strada provinciale 40. “Siamo vicini alle persone che sono state coinvolte da questo ennesimo evento drammatico – spiegano le esponenti e gli esponenti del Movimento 5 Stelle – auspichiamo che si intervenga nel modo più veloce possibile per rimettere in sicurezza tutta la zona. Colpisce davvero vedere a quali conseguenze abbia portato anche quest’ultima alluvione”. Per gli esponenti del Movimento 5 Stelle è necessario fare di più per prevenire questi eventi: “E’ arrivato il momento di mettere in campo azioni a breve, medio e lungo termine – sostengono – affinché fatti come quelli accaduti in passato non si trasformino nuovamente in un dramma per la popolazione che vive qui e per le imprese che danno lavoro a migliaia di persone”.