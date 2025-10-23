Amici, Lorella Cuccarini perde le staffe: il pubblico non l’aveva mai vista così

Lorella Cuccarini, di recente, ha perso il controllo ad Amici. Non ha fatto mistero del suo malcontento, affrontando il diretto interessato e mettendolo con le spalle al muro.

Gli allievi della scuola di Amici, nelle ultime settimane, hanno lavorato duramente. Durante ogni puntata, infatti, sono chiamati a dare il meglio di loro stessi per conquistare i giudici e dimostrare ai professori di avere tutte le carte in regola per continuare il percorso all’interno del talent show. Dopo l’appuntamento di domenica, tuttavia, è accaduto qualcosa che ha alterato gli equilibri in casetta.

Lorella Cuccarini, sempre comprensiva, calma ed empatica, è andata su tutte le furie. La sua reazione ha sorpreso i fan e lasciato il diretto interessato con l’amaro in bocca. Non si è trattato di un episodio fine a se stesso, ma ci saranno delle conseguenze.

Lorella Cuccarini furiosa ad Amici: la rabbia verso l’allievo e i provvedimenti

I professori di Amici si impegnano a seguire i loro allievi per farli spiccare. Si tratta di un percorso complesso e poco lineare. La classifica settimanale ricopre un ruolo importante, in grado di incidere sulla permanenza dei concorrenti nello show. Michele, nelle ultime ore, ha espresso tutto il suo malcontento per i recenti sviluppi.

Subito dopo la fine della puntata, si è sfogato con i suoi compagni di avventura, affermando di essersi esibito con un brano che non gli apparteneva davvero. A parer suo, Lorella Cuccarini avrebbe sbagliato ad affidargli la cover di ‘Sognami’ di Biagio Antonacci. L’insegnante, grazie alle telecamere, ha potuto assistere a tutto.

Non ha preso affatto bene le sue rimostranze. Lo ha accusato di essere maleducato e di non aver cercato il confronto diretto con lei: “Questo comportamento per me è inaccettabile perché l’educazione prima di tutto. Se mi devi dire una cosa o come la dici in diretta, durante la puntata, o mi chiami e ne parliamo. Se tu vuoi provare altre esperienze, per me la porta è quella. Con questa mentalità non andiamo da nessuna parte“.

Lorella Cuccarini, poco dopo il confronto, ha inviato una lettera in casetta per Michele. È stato proprio il diretto interessato a leggerla ad alta voce: “La tua maglia è sospesa e ti chiedo di lasciarla fuori dalla casetta dopo aver letto questa lettera. È inaccettabile contestare i brani assegnati in quelle modalità e pensare che non vengano dati con l’unica finalità di farti crescere e migliorare. Prendiamoci entrambi del tempo per capire davvero se ha senso continuare questo percorso insieme“.

Al momento, quindi, il percorso di Michele all’interno della scuola è a rischio. Non si esibirà durante la puntata di domenica prossima e non è detto che Lorella Cuccarini decida di ridargli la maglia. Potrebbe decidere anche di sostituirlo con un altro aspirante allievo e di mandarlo via dalla scuola.