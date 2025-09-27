Amici, scoppia la polemica prima del ritorno in tv: durissimo sfogo

Prima del ritorno in tv di Amici scoppia già la polemica, il durissimo sfogo che accende gli animi del talent show.

Tra i tanti ritorni di settembre, non poteva di certo mancare quello di Amici: il talent show di Maria De Filippi è da decenni una colonna del palinsesto Mediaset e anche per quest’anno, fra day time, puntate della domenica e serale, intratterrà milioni e milioni di spettatori, proponendo al mondo della musica e della danza tanti nuovi giovani talenti.

logo amici witty tv
Amici, scoppia la polemica prima del ritorno in tv: durissimo sfogo

Ancor prima dell’inizio della venticinquesima edizione, però, è scoppiata sui social una polemica: coinvolta una delle ex partecipanti del programma di Maria De Filippi, tra le pi amate del momento sia sul web che in tv.

A quanto pare, ha deciso di dire “basta” ai tanti commenti degli haters arrivati sul web, lasciandosi andare ad uno sfogo veramente durissimo che ha fatto in breve tempo il giro dei social: nel video è abbastanza chiara, ecco cosa ha detto.

Amici, lo sfogo dell’ex allieva prima dell’inizio della nuova edizione

Agli ennesimi commenti relativi al suo fisico, Giulia Stabile ha sbottato ed ha risposto con un lungo video di sfogo. La ballerina, ex vincitrice di Amici, continua ad essere mira dei commenti degli haters: per questo, con educazione ma in maniera decisa, ha scelto di rispondere una volta per tutte tramite un nuovo video social.

giulia stabile a verissimo
Amici, lo sfogo dell'ex allieva prima dell'inizio della nuova edizione

Io non mi sono mai permessa di commentare il corpo di nessuno, ma perché so che è una cosa che non si fa, cioè è proprio una cosa da maleducati. Uno non si deve permettere di commentare il corpo di nessuno” ha spiegato la ballerina, sottolineando come il rapporto col proprio corpo sia uno dei più belli, ma anche dei più difficili da gestire.

Ogni corpo racconta una storia […] non è sempre facile convivere con il proprio corpo mi sembra proprio assurdo che ci sia gente così tanto maleducata da permettersi di dire qualcosa sul corpo di qualcuno. […] Quello che state facendo è da grandi maleducati, basta, non mi voglio allargare” ha poi chiuso l’ex vincitrice di Amici.

Uno sfogo sentito, forte ma condiviso con tutti con grande maturità e consapevolezza, quella che tra l’altro Giulia Stabile ha sempre dimostrato in questi anni. Dopo il suo sfogo, la ballerina ha ricevuto il sostegno di tantissimi fan, che le hanno dimostrato ancora una volta il grande affetto, e l’immensa stima, che provano per lei.

